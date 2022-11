Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiter besiegen – Das ist die beste Reihenfolge

Von: Daniel Neubert

Pokémon Karmesin und Purpur: Das ist die beste Arenaleiter Reihenfolge © Nintendo / Game Freak / ingame.de (Montage)

In Pokémon Karmesin und Purpur dürfen Spieler frei entscheiden, welche Arenaleiter sie wann bekämpfen. Dabei gibt es einige nützliche Tipps, die man beachten sollte.

Tokio – Pokémon Karmesin und Purpur sind seit kurzem für die Nintendo Switch erhältlich und Poké-Fans auf der ganzen Welt stürzen sich gemeinsam ins Abenteuer. Doch neben der großen, völlig offenen Spielwelt gibt es eine weitere Neuerung, welche Pokémon Karmesin und Purpur von den älteren Generationen unterscheidet. So können Spieler in den neuen Editionen alle Kämpfe gegen die Arenaleiter absolvieren, völlig egal bei welcher Arena sie beginnen.

ingame.de verrät, was die beste Reihenfolge ist, um in der Paldea-Region in allen Kämpfen als Gewinner vom Platz zu gehen.

Auch wenn Entwickler Game Freak in Pokémon Karmesin und Purpur tatsächlich freie Wahl lässt, wann man welchen Arenaleiter aufsucht, so gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte. Zwar können Spieler jede Arena angehen, wann immer sie möchten, doch die Arenaleiter haben unterschiedlich starke Pokémon in ihren Teams. Somit kann es passieren, dass ihr man sich auf Kämpfe einlässt, die man eventuell noch gar nicht gewinnen kann.