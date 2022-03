Wann kann man ein Steam Deck kaufen?

Von: Janine Napirca

Mobile Gaming: Hersteller Valve hat mit dem Steam Deck ein mobiles Spielegerät angekündigt. © Valve/dpa-tmn

Viele Gamer erwarten sehnlichst das Release Date des Steam Decks. Wann kann man die Konsole von Valve kaufen?

Beim Steam Deck handelt es sich zum einen um eine Handheld-Spielkonsole, zum anderen um einen tragbaren Personal Computer. Zunächst sollte das Steam Deck der US-amerikanischen Valve Corporation in Europa im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht werden. Aufgrund von Lieferengpässen wurde daraus leider nichts. Doch wann kann man jetzt das Steam Deck von Valve kaufen?

Steam Deck kaufen: Geplantes Release Date der Handheld-Spielkonsole von Valve

Bereits Mitte 2021 stellte die Valve Corporation ihr Gaming-Handheld Steam Deck vor. Das Besondere: die Verschmelzung von Gaming PC und Konsole, damit man unterwegs alle Spiele zocken kann. Die ersten Vorbesteller und Vorbestellerinnen sollen das Steam Deck bereits im Februar 2022 erhalten haben. Doch wie kann man ein Steam Deck kaufen, wenn man es nicht vorbestellt hat? Geduld lautet das Gebot der Stunde. Valve arbeitet sich zunächst durch die zahlreichen Vorbestellungen, bevor Kurzentschlossene das Steam Deck kaufen können.

Diese verschiedenen Modelle des Steam Decks von Valve Corporation gibt es

Modell 1: 64 GB eMMC-Speicher und Tragetasche für 419 Euro Modell 2: 256 GB NVMe-SSD, schnellere Speicherung, Tragetasche und ein Steam-Community-Bundle für 549 Euro Modell 3: 512 GB NVME-SSD, schnellste Speicherung, hochwertiges entspiegeltes und geätztes Glas, Tragetasche, Steam Community-Bundle und ein exklusives virtuelles Tastatur-Design für 679 Euro

Wann kann man das Steam Deck von Valve voraussichtlich kaufen?

Nachdem die Valve Corporation die Vorbestellungen verschickt hat, werden Neubestellungen des Steam Decks angenommen. Wenn man also noch nicht vorbestellt hat, soll man laut Webseite des Unternehmens voraussichtlich nach dem zweiten Quartal 2022, also frühestens ab Juli 2022, ein Steam Deck neu bestellen können. Es kann dann allerdings noch bis Ende des Jahres dauern, bis Sie Ihr Steam Deck tatsächlich in der Hand halten.

Wo kann man das Steam Deck kaufen?

Bislang gibt es das Steam Deck ausschließlich bei Valve zu kaufen. Also weder in Online-Shops noch im Elektronikmarkt werden Sie die Spielkonsole finden. Es kann sein, dass sich das noch ändern wird, sobald die Lieferengpässe passé sind, allerdings ist das Steam Deck derzeit exklusiv bei der Valve Corporation erhältlich. (jn) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.