Resident Evil 4: Remake bestätigt – Release laut Trailer schon 2023

Von: Joost Rademacher

Teilen

Genug der Gerüchte, Leaks und Vermutungen. Endlich hat Capcom ein Remake von Resident Evil 4 bestätigt. In einem ersten Trailer wurde sogar der Release verraten.

Tokio – Was macht man, wenn man eines der besten Horrorspiele aller Zeiten geschaffen hat? Man bringt es einfach noch einmal raus. Seit Jahren warten eingefleischte Fans von Resident Evil auf ein Remake des gefeierten vierten Teils und endlich hat Capcom ihnen gegeben, was sie wollen. Bei der vergangenen State of Play von Sony hat der Entwickler einen ersten Trailer zum Resident Evil 4 Remake zum Besten gegeben. Aber damit nicht genug. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, steht selbst das Datum für den Release schon fest.

Name des Spiels Resident Evil 4 (Remake) Release 24. März 2023 Entwickler Capcom Publisher Capcom Plattform PS5 Genre Survival-Horror, Action

Resident Evil 4: Remake-Trailer eröffnet State of Play von Sony – Release inklusive

Nach den Remakes von Resident Evil 2 und 3 war es eigentlich so sicher wie das Amen in der Kirche, dass auch Teil 4 noch eine Schönheitskur bekommen würde. Die Frage war nur, wann es denn so weit sein würde. Nach unzähligen Spekulationen schien es schon ziemlich sicher, dass Capcom im Laufe dieses Jahres mit der Sprache rausrücken würde. Dass Resident Evil 4 aber direkt die Eröffnung der State of Play am 2. Juni 2022 übernehmen würde, war unerwartet. Für Fans der Reihe war der Start der Präsentation mit diesem Trailer ein richtiger Paukenschlag.

Zugegeben, viel lässt sich aus dem Trailer nicht schließen. Das gezeigte Bildmaterial besteht praktisch exklusiv aus Rendersequenzen und zeigt noch keinerlei Gameplay. Nach den Bildern kann man aber erste Hoffnung hegen, dass Capcom bei der Umsetzung des Klassikers viel daran legt, seine einzigartige Atmosphäre neu einzufangen.

Außerdem erfreulich: Der Release ist schon auf den 24. März 2023 festgelegt, also weniger als ein Jahr weit weg. Während der State of Play hieß es zuletzt noch, dass Resident Evil 4 Remake mit Inhalten für die PS VR2 kommen würde. Da könnte das Headset also seine erste Killer-App bekommen.