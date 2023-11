Nächstes Update in Fortnite bringt neue Retro-Season

Von: Joost Rademacher

Nächstes Update in Fortnite bringt neue Retro-Season © Epic Games

Fortnites Chapter 1 Rückblick geht am Donnerstag weiter. Mit dem nächsten Update der Season wird sich die Map wieder verändern und neue Waffen ins Spiel kommen.

Cary, North Carolina – Viele Fans von Fortnite haben gerade erst den Nostalgie-Trip in die OG Season verarbeitet, da kommt schon der nächste Umschwung. In der aktuellen Season lebt Chapter 1 nicht nur einmal auf. Epic Games hat für jede Woche bis Dezember einen Besuch in einer anderen Saison des ersten Kapitels geplant. Schon an diesem Donnerstag geht das Battle Royale in Chapter 1 Season 6 über und wird die Map abermals verändern, sowie neue Waffen und Fahrzeuge ins Spiel bringen.

Was Fans im nächsten Fortnite Update erwartet, lesen Sie hier.

In der Regel werden bei den Updates in Fortnite auch die Server für ein paar Stunden down sein. In der Zeit kann Epic Games regelmäßige Wartungsarbeiten vornehmen und Fans haben Gelegenheit, sich das jeweils aktuelle Update herunterzuladen. Dieses Mal könnte es aber sein, dass die Server nicht offline gehen müssen, da es sich um einen Hotfix und kein volles Update handelt.