Schauspieler Andre Braughner mit 61 Jahren verstorben

Von: Louis Exenberger

Andre Braugher brachte als Captain Holt die Zuschauer von „Brooklyn Nine-Nine“ zum Lachen. © Imago/ xJosephxMarzullox

Viel zu früh muss sich die Welt von Schauspieler Andre Braugher verabschieden. Er bleibt vielen als der lustige Captain Holt aus „Brooklyn Nine-Nine“ erhalten.

Los Angeles – Kurz vor Weihnachten erreicht Familie, Fans und Weggefährten die traurige Nachricht über den Tod von Andre Braugher. Der US-Schauspieler soll bereits am Montag, dem 11. Dezember 2023, verstorben sein. Er hinterlässt seine langjährige Ehefrau Ami Brabson sowie deren drei gemeinsame Kinder John Wesley, Michael und Isiah Braugher. Mit nur 61 Jahren sei der Emmy-Preisträger nach einer kurzen Krankheit gestorben. Nähere Angaben zur Todesursache teilte seine Pressesprecherin nicht mit der Öffentlichkeit.

Andre Braugher machte sich schon vor seiner Zeit bei „Brooklyn Nine-Nine“ einen Namen in der Fernsehindustrie. Als Detektiv nahm er die Hauptrolle in der Serie „Homicide: Life on the Street“ ein und staubte dafür in 1998 sogar einen Emmy-Award ab.