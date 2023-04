Alle neuen Waffen in Call of Duty und wie man sie in Season 3 freischaltet

Von: Philipp Hansen

Teilen

Alle neuen Waffen in Call of Duty und wie man sie in Season 3 freischaltet © Activision

Call of Duty bekommt in Season 3 neue Waffen. Man kann die Knarren kostenlos in Modern Warfare 2 und Warzone 2 freischalten. So geht das einfach.

Hamburg – Bei CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 kommen mit der neuen Season 3 auch neue Waffen. Zwei davon gibt es direkt zum Start. Besonders auf einen legendären Rückkehrer freuen sich die Spieler, denn das Scharfschützengewehr soll die Meta in Call of Duty ab dem 12. April komplett ändern.

ingame.de zeigt alle neuen Waffen-Freischaltungen in MW2 und Warzone 2:

Mehr zum Thema Warzone 2: Alle neuen Waffen in CoD Season 3 und wie man sie schnell freischaltet

Ob es wie in vergangenen CoD-Seasons eine 5. Waffe geben wird, beispielsweise über das neue Event „Trophäenjagd“ oder über Herausforderungen, ist bisher nur ein großer Leak in CoD. Auf ingame.de werden die Informationen ergänzt, sobald es offizielle Neuigkeiten von Activision oder den Entwicklern gibt.