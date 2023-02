Hogwarts Legacy: Thestral fangen – So bekommt ihr das seltene Reittier

Von: Aileen Udowenko

Hogwarts Legacy: Thestral fangen – Hier findet ihr das magische Reittier © WB Games (Montage)

In Hogwarts Legacy könnt ihr euch auf einem Thestral durch die Luft bewegen. Um das pferdeähnliche Wesen zu fangen, muss allerdings eine Anforderung erfüllt sein.

Hamburg – In Hogwarts Legacy begegnen Spieler vielen magischen Wesen. Thestrale dürften dabei wohl vielen Fans der Zauberwelt ein Begriff sein. Mit den pferdeähnlichen Wesen hatte schon Harry Potter zu seiner Zeit in Hogwarts zu tun. Auch wenn die Tiere eigentlich nur von Menschen gesehen werden können, die bereits den Tod gesehen haben, bekommt in Hogwarts Legacy jeder Spieler mit dem Dunkle-Künste-DLC die Chance einen Thestral zu fangen.

In Hogwarts Legacy können Spieler Thestrale in kleinen Herden finden. Die Verstecke der knöchernen Wesen finden sich an zwei Orten der Open World von Hogwarts Legacy. Einer der Fundorte liegt im Norden der Map, der andere weiter im Süden.