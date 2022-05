Silent Hill wohl exklusiv für PS5 – Remake von Teil 2 scheinbar auch in Arbeit

Von: Jonas Dirkes

Laut Gerüchten soll ein völlig neues Silent Hill für die Sony PS5 in Arbeit sein. Auch an einem Remake von Silent Hill 2 soll bei Bloober Team gewerkelt werden.

Hamburg – Ein neues Silent Hill steht auf der Gaming-Wunschliste von Spielern und Spielerinnen gerade ganz weit oben. Seit die Neuinterpretation des Franchise von Entwicklerlegende Hideo Kojima und Regisseur Guillermo del Toro platzte, wurde es still um einen weiteren Teil der Reihe. Jetzt scheint es aber wieder kräftig hinter den Kulissen von Silent Hill zu brodeln, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Silent Hill: PS5 Exclusive angeblich bei Konami und Sony in Arbeit

Angeblich arbeitet Konami gerade zusammen mit Sony an einem neuen Silent Hill, das exklusiv für die Sony PS5 erscheinen soll. Gleichzeitig soll auch ein Remake vom Serienliebling Silent Hill 2 in Arbeit sein. Als Entwickler ständen dafür die polnischen Horror-Profis vom Bloober Team bereit. Was ist dran an den Gerüchten?

Wird bei Sony und Konami gerade exklusiv ein Silent Hill für die PS5 entwickelt? Offiziell ist natürlich noch nichts bekannt, viele gehen aber davon aus, dass an den Gerüchten um ein neues Silent Hill für die Sony PS5 etwas dran sein könnte. Einer der stärksten Befürworter des Gerüchts, ist der bekannte Insider und Venturebeat-Redakteur Jeff Grubb.

Grubb geht von einem neuen Silent Hill Hauptspiel für die PS5 und einem Silent Hill 2 Remake vom Bloober Team aus. Ein gewichtiger Indikator für den Gaming-Veteranen ist eine große Ankündigung, die Konami auf der letztjährigen E3 tätigen wollte, dann aber in letzter Sekunde wohl doch zurückzog. Zusätzlich leakte angeblich in den vergangenen Tagen bereits ein erstes Bild aus dem neuen Silent Hill.

Auch für eine Exklusivität vom neuen Silent Hill für die Sony PS5 sieht Grubb eine hohe Wahrscheinlichkeit. Das Ausbleiben eines neuen Silent Hill auf der Konkurrenzplattform Xbox Series X währe sicher ein Schlag für Microsoft, käme aber nicht gänzlich aus dem Nichts. Schon für den letzten Versuch, Silent Hill durch die Hände von Entwickler Hideo Kojima wiederzubeleben, stand eine Exklusivität für die PlayStation im Raum.

Silent Hill: Auch Remake von Teil 2 soll sich in Entwicklung befinden

Arbeitet das Bloober Team gerade an einem Remake von Silent Hill 2? Die Mutmaßungen um ein Remake von Silent Hill 2 beruhen bisher nur auf Hörensagen von Leaker „NateTheHate2“, auf den Jeff Grubb sich allerdings mit seiner Einschätzung beruht. Bestätigt ist in Sachen Silent Hill 2 Remake also noch nichts, eine Entwicklung durch das polnische Bloober Team, scheint aber durchaus sinnig. Der Entwickler zeichnete sich in der Vergangenheit durch diverse Arbeiten an Horror-Games aus. Zuletzt veröffentlichte Bloober Team das Spiel The Medium.

Ein Spiel in der Größenordnung eines aufwändigen Horror-Remakes scheint sich also nahtlos in die Vita des Entwicklerstudios zu fügen. Auch verdächtig: Akira Yamaoka, der Kopf hinter den zehennagelkräuselnden Scores der Silent Hill-Reihe, arbeitete bereits an Bloober Teams The Medium. Zusätzlich soll angeblich der Spiele-Katalog des Entwicklers seinen Weg auf Sonys neues PS Plus finden.

Selbst neben dem Silent Hill Hauptspiel und Silent Hill 2 Remake reißen die Spekulationen um die Konami-Reihe einfach nicht ab. Auch andere Spieleschmieden wie Annapurna Interactive oder Supermassive Games sollen laut VGC Entwürfe für ein neues Silent Hill gepitcht haben. Annapurna könnte laut der Gerüchte bei der Entwicklung des neuen Hauptspiels eine Rolle spielen, während Supermassive Games (Until Dawn) sich um ein eigenes Silent Hill Spin-off kümmert.

Was letztendlich stimmt, könnten Spieler und Spielerinnen schon bald erfahren: Im Frühsommer werden im Rahmen des Summer Games Fest traditionell viele gewichtige Gaming-Ankündigungen getätigt.