Sinan-G vs Bözemann: YouTube-Boxkampf findet doch statt – Datum und Ort des Events

Von: Josh Großmann

Sinan-G vs Bözemann: YouTube-Box-Kampf findet doch statt – Datum und Ort des Events

Zunächst war nicht ganz sicher, ob Sinan-G und Bözemann wirklich gegeneinander antreten. Doch nun stehen Datum und Ort fest. Hier gibts alles zum Box-Event.

Hamburg – Das nächste YouTube-Box-Event steht bevor. Auch wenn sich Sinan-G und Bözemann mit weniger Humor als vorherige Kontrahenten gegenüberstehen, wird auch dieser Kampf wieder etliche Zuschauer vor den Bildschirm ziehen. Nach einigen Startschwierigkeiten steht fest, dass die beiden YouTuber und Gangster-Rapper doch in den Ring steigen. Alles zu Datum, Uhrzeit, Austragungsort und Stream gibt es hier.

ingame.de präsentiert, wann und wo der Kampf zwischen Sinan-G und Bözemann stattfindet und welche Stimmung zwischen den beiden herrscht.

Ende März 2022 stand die Planung zum Kampf still. Es gab schwere Anschuldigungen an Sinan-G und sein Kontrahent wollte nur gegen ihn antreten, solange er unschuldig ist. Nun steht fest: Der Kampf findet statt und wird lediglich verschoben. Sinan-G und Bözemann sind voller Kampfgeist und wollen ihren Gegner in Grund und Boden stampfen. Welcher Rapper wird gewinnen?