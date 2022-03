So will Destiny 2 die wichtigsten Kritikpunkte beim Waffen-Crafting verbessern

Bungie will das Waffen-Crafting von Destiny 2 aufpolieren und geht schon nächste Woche mit ersten Änderungen auf den größten Kritikpunkt der Spieler ein.

Seattle, Washington – Mit der großen Erweiterung Destiny 2: Witch Queen* führte Bungie vor knapp einem Monat ein breit gewünschtes Feature bei seinem Action-MMO Destiny 2* ein – das Waffen-Crafting. Doch auch wenn das Waffen-Crafting im Großen und Ganzen gut bei den Fans ankommt, so gibt es auch einige Aspekte, die in den Augen zahlreicher Spieler nicht wirklich optimal gelungen sind. Das für viele nervigste Problem beim Waffen-Crafting will das Studio dabei bereits nächste Woche anpacken. In der nächsten Saison soll dann eine fundamentale Änderung folgen.

ingame.de* erklärt, wie genau Bungie das Waffen-Crafting von Destiny 2 verbessern möchte – nächste Woche und in Season 17.

