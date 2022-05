Square Enix: Publisher macht herbe Verluste mit Marvel-Spielen

Von: Joost Rademacher

Square Enix: Publisher macht herbe Verluste mit Marvel-Spielen © Square Enix

Square Enix sorgt nicht nur wegen großen Deals für Schlagzeilen. Die Marvel-Spiele des Publishers haben offenbar ein dickes Loch in seine Finanzen gebrannt.

Tokio – Die Nachrichten um Square Enix dürften gerade nicht unbedingt alle Fans der Spiele des Publishers freuen. Erst vor Kurzem verkaufte das Unternehmen überraschend nahezu alle seine westlichen Entwicklerstudios und Franchises, wie Tomb Raider und Deus Ex, an die Embracer Group. Eine offizielle Erklärung dazu gibt es noch nicht, aber ein Faktor könnte dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Offenbar hat Square Enix mit Spielen aus dem Marvel-Universum mächtig Verluste gemacht.

Für Square Enix hätte es wohl eine sichere Bank sein sollen. Mitten in einem Höhepunkt des Hypes rund um das Marvel Cinematic Universe entstanden bei Studios des Publishers zwei Spiele zu den Avengers und Guardians of the Galaxy, eigentlich sichere Selbstläufer. Stattdessen fiel Marvel‘s Avengers bei Kritik und Fans durch und Guardians of the Galaxy blieb trotz guter Wertungen weit hinter den Erwartungen von Square Enix zurück.