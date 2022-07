Star Wars Knights of the Old Republic – Remake liegt auf Eis

Von: Aileen Udowenko

Star Wars Knights of the Old Republic – Remake liegt auf Eis © BioWare/LucasArts/Aspyr

Das Entwickler-Studio des Remakes von Star Wars Knights of the Old Republic kündigt zwei seiner leitenden Angestellten. Für das Projekt sieht es schlecht aus.

Austin, Texas – Star Wars Knights of the Old Republic gilt bei den Fans als eines der besten Spiele des Franchise. Verständlicherweise waren die Fans deshalb aus dem Häuschen als ein Remake des 2003 erschienenen Spiels angekündigt wurde. Aspyr Media wagte sich an das Projekt und bekam dafür sehr viel Zuspruch. Doch die Star-Wars-Fans müssen nun sehr stark sein, denn wie es scheint, steht es um das Projekt nicht sehr gut.

Das Remake zu Star Wars Knights of the Old Republic sollte für den PC und die PS5 erscheinen, doch dieser Plan gerät gerade ins Straucheln. Laut Berichten des Magazins Bloomberg zufolge, hat Aspyr nun angekündigt, dass das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Wann das Spiel somit erscheinen wird, bleibt weiterhin unklar.