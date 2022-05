Starfield: Xbox-Highlight erscheint erst 2023 – und das ist gut so

Von: Ömer Kayali

Teilen

Der Release von „Starfield“ verzögert sich, doch die Entscheidung der Entwickler ist durchaus nachvollziehbar.

Die Xbox Series X und die PlayStation 5 sind leistungstechnisch ungefähr auf demselben Niveau. Doch in Sachen Spielen hat Sony derzeit die Nase vorn dank der vielen beliebten PlayStation-Exklusivtitel. Im Februar erschien zuletzt „Horizon Forbidden West“ – derweil gucken Xbox-Besitzer in die Röhre. Natürlich kam in diesem Jahr auch „Elden Ring“ auf den Markt, welches die meisten anderen Spiele in den Schatten stellt. Allerdings ist dieses auf mehreren Plattformen spielbar. Xbox-Fans freuten sich daher besonders auf „Starfield“, welches eigentlich im November 2022 erscheinen sollte. Das Spiel wurde nun jedoch auf die erste Jahreshälfte 2023 verschoben.

„Starfield“: Verschiebung ist die richtige Entscheidung

„Starfield“ ist das nächste spannende Spiel von den Entwicklern von „Skyrim“ und „Fallout“. © Xbox/Bethesda

Solche Verschiebungen sind nie erfreulich – weder für die Spieler noch für die Entwickler. In den letzten Jahren kam es immer wieder dazu, dass die Studios zu optimistisch mit ihrer Planung waren und die angepeilten Veröffentlichungstermine letztendlich nicht einhalten konnten. Aber viel schlimmer ist es, das Spiel dennoch auf den Markt zu bringen, obwohl es noch an vielen Ecken und Enden gar nicht fertig ist – das jüngste Paradebeispiel hierfür ist „Cyberpunk 2077“.

Spielejournalist Jason Schreier erklärte auf Twitter, dass er im letzten Jahr mit einigen „Starfield“-Entwicklern gesprochen hatte, die über die Einhaltung des Release-Termins besorgt waren. Sie befürchteten das „nächste Cyberpunk“ zu werden. Das zeigt, wie sehr der Ruf von CD Projekt RED, das Studio hinter „Cyberpunk 2077“, aufgrund der verfrühten Veröffentlichung gelitten hat. Aus diesem Grund ist es seitens Bethesda und Microsoft die richtige Entscheidung, „Starfield“ zu verschieben und dafür zu sorgen, dass es im fertigen Zustand erscheint. Xbox-Fans sollten daher geduldig bleiben. (ök)