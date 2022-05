State of Play: Alle Spiele für die Präsentation am 02. Juni sind bereits geleakt

Von: Joost Rademacher

State of Play: Alle Spiele für die Präsentation am 02. Juni sind bereits geleakt © DPA:Zacharie Scheurer

Am 2. Juni wird Sony in einer neuen State of Play die nächsten Titel für PS4 und PS5 zeigen. Welche das sind, könnte durch einen Leak bereits bekannt sein.

San Mateo, Kalifornien – Bevor es bald mit dem Messesommer für dieses Jahr losgeht und unzählige Entwicklerstudios ihre Projekte präsentieren, legt Sony am 2. Juni vor. An dem kommenden Donnerstag veranstaltet das Unternehmen eine State of Play, eine hauseigene Präsentation zu kommenden Spielen rund um PlayStation-Konsolen. Normalerweise unterstehen die gezeigten Games im Vorfeld immer strikter Geheimhaltung, aber für die anstehende State of Play wurden alle vermeintlichen Spiele geleakt.

Alle geleakten Spiele für die State of Play am 02. Juni zeigt ingame.de.

Schon im Vorfeld hatte Sony angekündigt, dass die State of Play hauptsächlichen Fokus auf Spiele von Drittherstellern und der PlayStation VR2 legen würde. Entsprechend sollte hier niemand mit God of War Ragnarök rechnen, auch wenn die meisten Fans auf Kratos‘ nächstes Abenteuer hinfiebern. Stattdessen sollen offenbar kleinere Fanlieblinge auftreten, wie das Sci-Fi-Katzen-Abenteuer Stray, Street Fighter 6 oder Little Devil Inside.