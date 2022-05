State of Play (Sony): Alle Spiele geleakt – diese PS5-Kracher sollen kommen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Am 2. Juni will Sony in einer neuen State of Play kommende Games für PS4 und PS5 zeigen. Welche das sind, könnte durch einen Leak schon jetzt bekannt sein.

San Mateo, Kalifornien – Bevor es bald mit dem Messesommer für dieses Jahr losgeht und unzählige Entwicklerstudios ihre Projekte präsentieren, legt Sony am 2. Juni vor. Am kommenden Donnerstag veranstaltet das Unternehmen eine State of Play, eine hauseigene Präsentation zu kommenden Spielen rund um PlayStation-Konsolen. Normalerweise unterstehen die gezeigten Games im Vorfeld immer strikter Geheimhaltung, aber für die anstehende State of Play wurden alle vermeintlichen Spiele geleakt. Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt die komplette Liste.

Name des Unternehmens Sony Interactive Entertainment (SIE) CEO Jim Ryan Hauptsitz San Mateo, Kalifornien Gründung 16. November 1993, als Sony Computer Entertainment Mitarbeiterzahl ca. 1.400 Aktuelle Konsole PlayStation 5 (PS5)

State of Play: Voller Leak der Präsentation – Lang erwartetes Remake soll kommen

Woher kommt die Info? Bei Twitter ist am 29. Mai 2022 ein Post aufgetaucht, der offenbar einen Zeitplan für die halbstündige State of Play am 2. Juni zeigt. Der Account, der den Post geteilt hat, heißt schlicht Xbox_Series_XS, dahinter verbirgt sich aber eine noch unbekannte Privatperson. Der Post hat sich seit seinem ersten Auftauchen weiter verbreitet und einige Reaktionen aus der Community provoziert.

Welche Spiele sind dabei? Schon im Vorfeld hatte Sony angekündigt, dass die State of Play hauptsächlichen Fokus auf Spiele von Drittherstellern und der PlayStation VR2 legen würde. Entsprechend sollte hier niemand mit God of War Ragnarök rechnen, auch wenn die meisten Fans auf Kratos‘ nächstes Abenteuer hinfiebern.

Stattdessen sollen offenbar kleinere Fanlieblinge auftreten, wie das Sci-Fi-Katzen-Abenteuer Stray, Street Fighter 6 oder Little Devil Inside. Zur PSVR 2 hingegen soll es einen neuen Überblick des Headsets geben, aber auch erste Titel dürften in der Präsentation auftauchen. Hier sind alle erwarteten Spiele aus dem Twitter-Leak:

Project Destructive (Ankündigungstrailer)

Stray (Finaler Trailer)

Street Fighter 6 (Erster Trailer)

Project Eve (Trailer)

Forspoken (Story Trailer)

Little Devil Inside (Gameplay Trailer)

Tchia (Story Trailer)

PlayStation VR2 (Überblick)

Call of Duty: Modern Warfare 2 + VR (Ankündigungstrailer)

Resident Evil Village: Last Hopes Update + VR (Gameplay Trailer)

Avatar: Frontiers of Pandora + VR (Gameplay Trailer)

Daemonium + VR (Ankündigungstrailer)

Resident Evil 4 2023 (Teaser)

Ein paar kleinere und größere Überraschungen zeigen sich schon jetzt im Line-up der State of Play. Allen voran steht natürlich der erwartete Reveal des lang herbeigesehnten Remakes von Resident Evil 4, das im Leak auch noch mit 2023 betitelt ist. Sollte an der Sache was dran sein, würde das Remake also im nächsten Jahr erscheinen. Außerdem auffällig ist, dass Modern Warfare 2 mit einem VR-Modus gezeigt werden soll. Eine deckungsgleiche Nachricht gab es am Wochenende schon einmal, wo es hieß, dass der VR-Modus von MW2 exklusiv für PSVR 2 kommen soll.

State of Play: Alle Spiele geleakt – Diese Banger sollen am 2. Juni auftreten © Sony/Capcom/Annapurna Interactive (Montage)

State of Play: Präsentation geleakt – Ist an dem Post was dran?

Wie vertrauenswürdig ist der Leak? Leider lässt sich aktuell absolut nicht sagen, ob an dem Leak von Xbox_Series_XS etwas dran ist. Zum einen verrät der Twitter-Post sehr detailliert, was für Trailer zu welchem Spiel kommen und wie lang sie sein sollen. Noch dazu decken sich die Angaben mit anderen Aussagen, wie dem Gerücht um den VR-Spielmodus von MW2.

Zum anderen hat der Twitteraccount praktisch keine Kredibilität beim Leaken von Informationen. Die Tabelle im Post sieht grob genug aus, dass jemand sie einfach eben in Open Office hätte zusammenschustern können. Außerdem soll Modern Warfare 2 der Expertenmeinung nach erst am 08. Juni beim Summer Game Fest auftauchen.

Für den Moment sind die Infos also mit einer gesunden Portion Skepsis zu nehmen. Wie jemand auf Twitter aber in einem Kommentar zu dem Post des Leaks schrieb, ist diese Liste die bisher realistischste, die sich für die State of Play erwarten ließe.