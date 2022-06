State of Play: Uhrzeit für Juni-Event bekannt – Dann präsentiert Sony neue Spiele

Von: Josh Großmann

Teilen

State of Play: Uhrzeit für Juni-Event bekannt – Dann präsentiert Sony neue Spiele © Sony

Heute findet die State of Play von Sony statt. Bei der Präsentation werden neue Spiele und Updates erstmalig gezeigt. Zu dieser Uhrzeit startet das Event.

San Mateo, Kalifornien – Der PlayStation-Hersteller Sony gibt über das Jahr verteilt neue Informationen in einzelnen Präsentationen preis. Diese Veranstaltungen heißen „State of Play“ und versprechen immer wieder große Enthüllungen vom Unternehmen aus San Mateo. Dieses Mal wartet unter anderem die PSVR2 auf die Fans – welche Enthüllungen es für PS4 und PS5 gibt, ist noch nicht bekannt. Wer zuschauen will, sollte sich die Uhrzeit zum Start der State of Play merken.

ingame.de enthüllt, zu welcher Uhrzeit die State of Play im Juni 2022 stattfindet.

Die State of Play im Juni 2022 verspricht wieder einige Kracher im Gepäck zu haben. Neben großen Release aus dem eigenen Haus, stellt Sony auch viele Spiele von Dritt-Entwicklern vor. Außerdem soll es ein großer Showcase für das neue Virtual Reality Headset – die PSVR2 – geben. Bereits jetzt wurden einige Szenen von Horizon Call of the Mountain gezeigt.