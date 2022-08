Stray Blade hat riesiges Potenzial – es geht den Souls-Games an den Kragen

Von: Janik Boeck

Stray Blade: Souls-Games werden neu gedacht © 505 Games

Stray Blade sagt Souls-Games den Kampf an. Statt Storyschnipseln soll es Storytelling geben. Und das könnte richtig gut funktionieren.

Köln – Auf der Gamescom 2022 wird eines wieder ganz deutlich: Es gibt eine Menge Videospiele, die erschienen sind oder noch erscheinen sollen. Jährlich wird der Markt mit neuen Games geflutet und damit die Sinne überflutet. Wer zockt, wird das Problem kennen. Es gibt einfach viel zu viele Spiele, die man noch spielen will aber allein der Umfang einiger Titel sorgt dafür, dass man sie ewig aufschiebt. So kann es schon mal sein, dass die Liste der Spiele, die man spielen will länger wird als die mit Spielen, die man schon gespielt hat. Stray Blade hat das Potenzial sich an der Liste vorbeizumogeln.

ingame.de verrät, wieso Stray Blade womöglich ein Must-Play-Titel ist.

Kurz umrissen: Stray Blade ist ein Action-Adventure-Rollenspiel aus der deutschen Spieleschmiede Point Blank Games. Das Action-Adventure-Rollenspiel wirft uns in eine Fantasy-Welt, voll mit Menschen und Monstern, die uns an den Kragen wollen.