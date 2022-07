Jemand hat die geheime Symbol-Schrifft in Stray entziffert

Von: Jonas Dirkes

Stray ist der Spiele-Liebling des Sommers. Jetzt wurde die geheime Symbol-Schrifft des knuffigen Katzen-Adventures geknackt. Das steht auf den Neonschildern.

Hamburg – Stray schafft es aktuell einfach, jeden mit seinem katzigen Charme um den Finger zu wickeln. Die ungewöhnliche Mischung aus Katzen-Adventure und dystopischer Robo-Welt hat auf Steam mittlerweile sogar Sonys Blockbuster God of War bei den am besten bewerteten Spielen 2022 überholt. Viele fragen sich bei ihrem Trip durch die neondurchfluteten Slums von Stray, ob die merkwürdige Schrift dort auch wirklich eine Bedeutung hat? Die Antwort: Ja, das hat sie und jemand schaffte es bereits, die Schrift in Stray zu übersetzen, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Computerspiel Stray Datum der Erstveröffentlichung 19. Juli 2022 Modus Einzelspieler Entwickler BlueTwelve Studio Herausgeber Annapurna Interactive Genre Adventure Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows

Stray: Die Schrift des Katzenspiels zu entschlüsseln war gar nicht so schwierig

Wie wurde der Code der Stray-Sprache geknackt? Die Ehre für das Entschlüsseln der Symbolsprache in Stray gebührt Josh Wirtanen von den Kollegen von Half-Glass Gaming. Ausgehend von den Kapitelnamen in Stray, die auch immer eine englische Übersetzung besitzen, hat Wirtanen das kryptische Alphabet des Spiels Buchstaben für Buchstaben geknackt. Auch die Notenblätter, die man für Morusque sammelt, gaben wichtige Hinweise, denn der erfolglose Musiker nennt einem immer den auf das Papier gedruckten Titel des jeweiligen Stückes.

Ab und an stieß Wirtanen dabei aber auch auf Ungereimtheiten. So wird aus der Stray-Schrift von „Home: Slums Part One.” ein einfaches „The Slums“ im Englischen. Auch Morusque scheint einem an einer Stelle frech ins Gesicht zu flunkern. Er erzählt zwar, dass eines der Musikstücke „Cool Down“ heißen würde, auf dem Notenblatt, dass man ihm gebt, steht aber klar „Come On“.

Stray: Neue Lore oder tiefe Bedeutungen sucht man auf Neonschildern vergeblich

Was steht auf den Neonschildern in Stray? Mit dem vollständigen Stray-Alphabet von Wirtanen in den Händen lassen sich die meisten Neonschilder in den Slums übersetzen. Die Sprache in Stray scheint zwar in den meisten Fällen zu funktionieren, sonderlich viel Aufschluss über die Welt der Roboter gibt sie aber leider nicht.

Auf einer Tüte steht etwa „Best Bag“, auf einer Reklame „Raffle prizes | Only this summer | Special price — Blue Twelve“ und auf einem großen orangen Neonschild ist „Shop“ geschrieben – allerdings aus unerfindlichen Gründen um 180 Grad auf den Kopf gedreht. Die Buchstaben auf dem großen Neonschild vor Momos Wohnung wollen sich mit dem Alphabet gleich gar nicht übersetzen lassen.

Trotz des Symbol-Alphabets für Stray, lassen sich nicht alle Schriftzüge entschlüsseln © Annapurna Interactive | Pixabay

In weiten Teilen gibt es also noch ein großes Wirrwarr bei der Schrift in Stray. Wer dieses ernüchterndes Ergebnis nicht auf sich sitzen lassen möchte und sich selbst auf die Suche nach Geheimnissen in Stray machen möchte, der kann einfach das Symbol-Alphabet von Josh Wirtanen benutzen. und möglicherweise ja sogar weiterentwickeln. Vielleicht steckt ja doch noch mehr hinter den geheimnisvoll leuchtenden Neonschildern in Stray, als man auf den ersten Blick vermuten mag.

Wer es eher gemütlicher angehen möchte, dem sei ein Blick hinter die Kulissen von Stray empfohlen. An dem Spiele-Liebling des Sommers, arbeiteten nämlich auch in der Realität viele fleißige Katzen als Synchron-Miauer, Motion-Tracker oder einfach nur als emotionale und flauschige Stütze.