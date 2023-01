Stream Awards 2022 produzieren direkt den besten Fail-Clip fürs kommende Jahr

Von: Josh Großmann

Stream Awards 2022 produzieren direkt den besten Fail-Clip fürs kommende Jahr © Twitch: RevedTV/Stream Awards (Montage)

Am 28. Januar liefen die Stream Awards 2022 der größten deutschen Streamerin. Ein Fail bei der Moderation könnte bei der nächsten Show direkt nominiert werden.

Berlin – Mit dem Stream Awards 2022 hat die deutsche Streamerin Reved ihre eigene Award-Show auf die Beine gestellt. Das Twitch-Event kam extrem gut an und verlieh etliche Preise an Streamer in verschiedenen Kategorien. Besonders gelobt wird die Moderation von Amar und Reved – wobei jedoch direkt ein Clip entstanden ist, der wohl bei der nächsten Show nominiert werden könnte. So lief es bei den Stream Awards.

ingame.de präsentiert, was bei den Stream Wards 2022 schiefgelaufen ist und wie das Event gelaufen ist.

Wie bei den Oscars bewunderten die Fans auf Twitter die Outfits der Moderatoren, amüsierten sich über die gezeigten Clips und lobten das Team hinter dem Event. Die liebevoll gestaltete Award Show wurde von so vielen Menschen verfolgt, dass „Stream Awards“ in die Twitter-Trends einlief.