Statement von Streamerin HoneyPuu zu „Ausraster“ im Stream von Trymacs

Von: Peer Schmidt

© Twitch: HoneyPuu (Montage)

Während Trymacs mit seinen Freunden Minecraft spielt, kommt es zu einem energiegeladenen Live-Gespräch mit der Streamerin HoneyPuu auf Twitch.

Hamburg - Trymacs spielt eine entspannte Runde Minecraft mit seinen Freunden, als die Streamerin HoneyPuu wütend und energiegeladen in den Stream kommt. Erbost berichtet sie von einem Zuschauer, der sie auf die Palme gebracht hat. Doch die Reaktion von Trymacs scheint nicht so gewesen zu sein, wie es sich Isabell Schneider vorgestellt hat. Der Streamer aus Hamburg versucht sie zwar zu beruhigen, doch trifft scheinbar nicht den richtigen Ton. Auf ingame.de kann man nachlesen, was HoneyPuu im Gespräch mit Trymacs auf Twitch so aufgeregt hat und was sie in ihrem Statement sagt.

Nachdem diverse TikTok-Clips aufgetaucht sind, in denen behauptet wurde, dass es Streit zwischen HoneyPuu und Trymacs gab, sah Isabell Schneider sich dazu gezwungen ein Statement zur Situation abzugeben.