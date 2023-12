7 vs. Wild: Knossi mit Spoiler im Stream?

Von: Florian Menzel

Knossi verrät einige Details über 7 vs. Wild © 7 vs. Wild / Freevee

Knossi hat in seiner Reaction vielleicht etwas zu sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Hat er verraten, wie lange ein Team durchgehalten hat?

Vancouver Island, Kanada – Die Streamer müssen in ihren Reaction-Videos zur aktuellen Staffel 7 vs. Wild sehr aufpassen, was sie sagen. Schon die kleinsten Zusatzinformationen werden von der Community gerne bis aufs Kleinste seziert, um irgendwo den dicken Spoiler zu finden. Manchmal muss man aber gar nicht so tief graben. Knossi hat in seinem Stream womöglich ein bisschen zu viel über ein Team verraten.

Knossi hat in seinem Reaction-Stream zu 7 vs. Wild Folge 1 darüber geredet, wie es war, als er irgendwann nach der Aussetzung Affe und Hannah wiedergesehen hat. Er berichtet davon, dass die beiden gestunken haben. Pfiffige Fans auf Reddit sehen diese Information als Bestätigung dafür, dass womöglich diese beiden Teams die 14 Tage durchgehalten haben.