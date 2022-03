Street Fighter 6: Wann ist der Release?

Sechs Jahre nach dem letzten Teil wurde nun endlich Streetfighter 6 angekündigt. Das Startdatum enttäuscht jedoch viele Fans.

Die ikonische Straßenkampf-Reihe „Street Fighter“ wird endlich einen Titel reicher: Street Fighter 6 steht in den Startlöchern*, pünktlich zum 35-jährigen Jubiläum der kultverdächtigen Spielreihe. Die bloße Ankündigung von Spieleentwickler Capcom dürfte das Herz vieler Gamer höher schlagen haben lassen. Das, was dabei verkündet wurde, dürfte jedoch für viele eine Enttäuschung sein.

Start von Street Fighter 6: Trailer kündigt wenig Neues an

Mit einem Countdown auf seiner offiziellen Seite stellte Entwickler Capcom kürzlich den Trailer zum neuen Teil Street Fighter 6 vor. Er wurde am Ende der Capcom-Tour veröffentlicht. Der kurze Teaser zeigt Ryu und Luke in einem realistischeren Look als in früheren Teilen. Luke wurde als Charakter in Street Fighter 5 eingeführt – es war klar, dass dieser im Nachfolger erscheinen wird. Und Ryu begleitet die Fans ohnehin bereits von Beginn an. Vom Gameplay ist im Video leider nichts zu sehen. Der Trailer offenbart also herzlich wenige Neuigkeiten – eine herbe Enttäuschung für viele Fans.

Den Teaser-Trailer können Sie übrigens hier ansehen:

Street Fighter 6: Wann ist der Release?

So sehr auch viele Fans dem Release entgegenfiebern – ein Startdatum für Street Fighter 6 ist noch nicht bekannt. Capcom hat auf seiner offiziellen Seite lediglich angekündigt, dass im Sommer 2022 weitere Informationen folgen werden. Die Ankündigung einer Ankündigung quasi. Solange müssen sich Fans mit anderen Games trösten, etwa mit Fortnite. Wann Season 2 von Kapitel 3 beginnt, lesen Sie hier. (as) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

