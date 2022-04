Super Smash Bros. bald im Kino? Sonic Film-Regisseur hat konkrete Pläne

Super Smash Bros. ist eine der erfolgreichsten Spielereihen aus dem Hause Nintendo. Jeff Fowler, Regisseur von Sonic 2, plant nun einen eigenen Kinofilm.

Kalifornien, USA - Sonic, Mario, Bowser, Snake, Cloud. Die Liste an spielbaren Charakteren in Super Smash Bros. Ultimate bietet eine Vielfalt, wie sie die Videospielbranche noch nie zuvor gesehen hat. Mit etwas Glück kommt demnächst auch das Kino-Publikum in den Geschmack des Hit-Brawlers. Jeff Fowler, Regisseur des kürzlich erschienenen Sonic the Hedgehog 2, würde sehr gerne einen Super Smash Bros. Film produzieren.

Videospiel-Verfilmungen sind keine Neuheit. Resident Evil, Assassins Creed oder auch kürzlich Uncharted. Erfolgreiche Videospiele auf die große Leinwand zu bekommen, wurde in den letzten Jahren zuhauf versucht. Gelungene Umsetzungen waren jedoch rar gesät. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.