Tanzverbot: Streamer wird von Zuschauer belästigt – Sicherheitsleute müssen eingreifen

Von: Josh Großmann

Beim großen Box-Event der Streamer kam es am Wochenende zu einem Streit zwischen einem Zuschauer und Tanzverbot. Sogar die Security musste eingreifen.

Köln, Deutschland – Am 02. April begeisterte The Great Fight Night tausende Zuschauer in der Lanxess Arena in Köln. Neben den Showrunnern Trymacs* und MckyTV waren auch viele weitere Twitch*-Streamer* vor Ort, die sich das Spektakel live angesehen haben. Auch Tanzverbot war mit von der Partie. Doch für ihn lief der Abend etwas holprig. Ein womöglich alkoholisierter Zuschauer belästigte und beleidigte ihn so lange, bis die Situation eskalierte.

ingame.de* erklärt, warum Tanzverbot von einem Zuschauer beim Box-Event belästigt wurde und was er über die Situation denkt.

Bei dem Box-Event haben sich zum Höhepunkt des Abends Trymacs und MckyTV die Stirn geboten. Der Kampf zwischen den beiden Streamern hat abertausende Zuschauer vor die Bildschirme gezogen und wurde heiß diskutiert. Obwohl den ganzen Abend gute Stimmung in der Lanxess Arena herrschte, wurde die Luft dick, als ein Zuschauer ein Foto mit Tanzverbot machen wollte.