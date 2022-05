The Last of Us: Video zeigt, wie stark sich die Serie am Spiel orientiert

Von: Ömer Kayali

Im Netz ist ein kurzes Video von den Dreharbeiten der „The Last of Us“-Serie von HBO aufgetaucht. Es zeigt eine Szene, die direkt aus dem Spiel übernommen wurde.

Ob „Game of Thrones“, „Chernobyl“ oder „Die Sopranos“: Der US-Fernsehsender HBO ist für einige der erfolgreichsten und beliebtesten Serien bekannt. Für Fans von „The Last of Us“ ist es daher eine erfreuliche Nachricht, dass dort die Adaption der Spiele ebenfalls produziert wird. Verfilmungen von Videospielen waren in der Vergangenheit meist eher misslungen, da sie wohl zu stark von der Vorlage abwichen. „The Last of Us“-Fans hoffen, dass die Macher den Spielen treu bleiben und ein kürzlich aufgetauchtes Video von den Dreharbeiten zeigt, dass die Chancen dafür nicht schlecht stehen.

„The Last of Us“: Video von Dreharbeiten zur Serie zeigt Szene aus dem Spiel

Offizielle Trailer hat HBO bislang nicht veröffentlicht, aber im Netz kursieren bereits mehrere Bilder und kurze Videos von den Dreharbeiten. Der Clip zeigt, dass sich die Produzenten auch am Gameplay von „The Last of Us“ orientieren. Darin ist eine Szene zu sehen, die quasi direkt aus dem Spiel übernommen wurde: Die Protagonisten Ellie und Joel stehen vor einem verschlossenen Gebäude. Ellie – dargestellt von Bella Ramsey – klettert daraufhin durch eine kleine Öffnung und entriegelt vom Inneren die Tür, damit Joel hereinkommen kann.

Auch wenn es sich um einen sehr kurzen Ausschnitt handelt, sind viele Fans begeistert. Auf Reddit erklärt ein Nutzer: „Es sind Kleinigkeiten wie diese, die der Serie ein Gefühl wie das Spiel geben werden“.

„The Last of Us“: Serienadaption erscheint erst 2023

Bis wir die ersten Trailer zur „The Last of Us“-Serie zu sehen bekommen, könnte es noch eine Weile dauern. HBO hat vor einer Weile erklärt, dass die Ausstrahlung frühestens 2023 erfolgen wird. Staffel 1 soll zehn Folgen erhalten, es sollen aber mehrere Seasons geplant sein. In den Hauptrollen sind die beiden „Game of Thrones“-Stars Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie zu sehen. (ök)