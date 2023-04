FIFA 23: Alle wichtigen Informationen zum Team of the Season-Event

Teilen

FIFA 23: Alle wichtigen Informationen zum Team of the Season-Event © EA Sports

Mit dem Team of the Season steht das letzte große Event in FIFA 23 vor der Tür. Wir zeigen euch die wichtigsten Informationen.

Vancouver, Kanada – Es ist schon wieder April und ein weiteres FIFA-Jahr geht dem Ende entgegen. Dies ist gleichzusetzen mit dem Start des letzten großen Events in FUT. Das TOTS wird noch im April 2023 an den Start gehen. Dabei wird es das letzte Team of the Season jemals in einem FIFA-Teil.

Auf ingame.de erhalten Sie alle Informationen zum TOTS in FIFA 23.

Das TOTS startet früher als erwartet. Den Startschuss macht dabei das Community TOTS bestehend aus Spielern, welche in der Laufbahn von FIFA 23 bislang keine Inform-Karte erhalten konnten. Das TOTS startet in FIFA 23 am Freitag, dem 28. April in FUT.