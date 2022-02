The Wolf Among Us 2 angekündigt: Wann erscheint das Spiel?

Von: Ömer Kayali

„The Wolf Among Us 2“ wurde angekündigt. © Telltale Games/LCG Entertainment

„The Wolf Among Us 2“ ist die Fortsetzung des gefeierten Adventure-Spiels von Telltale Games. Wann erscheint das Sequel?

Das Studio Telltale Games zeichnet sich für Story-lastige Adventures aus, die spannend erzählt werden. Spieler können die Handlung meist in verschiedene Richtungen lenken durch ihre Entscheidungen. 2018 musste das Studio jedoch schließen, da die Verkaufszahlen zu niedrig waren. Spiele wie „The Wolf Among Us 2“ oder auch eine Adaption vom Netflix-Hit „Stranger Things“* wurden daraufhin abgesagt. Für Fans kam im Sommer 2019 dann die glückliche Nachricht, dass Telltale durch LCG Entertainment aufgekauft wurde. Und im Februar 2022 präsentierte das Studio endlich den ersten Trailer zum wiederbelebten „The Wolf Among Us 2“. Ein Release-Zeitraum wurde ebenfalls angekündigt.

„The Wolf Among Us 2“ wird 2023 veröffentlicht

Der erste Trailer zu „The Wolf Among Us 2“ gewährt einen kleinen Einblick und verrät zudem das Release-Zeitfenster. 2023 soll das Spiel auf den Markt kommen, aber ein konkretes Datum nennt Telltale noch nicht. Allerdings bestätigten die Entwickler, dass „The Wolf Among Us 2“ ebenfalls wie der Vorgänger in mehrere Episoden unterteilt wird, die in regelmäßigen Abständen nach und nach veröffentlicht werden.

Im Video: „The Among Us 2“ Ankündigungs-Trailer

„The Wolf Among Us“: Darum geht es in dem Spiel

„The Wolf Among Us“ basiert auf der Comic-Serie „Fables“ von Bill Willingham. Der erste Teil bestand aus fünf Episoden und erschien 2013 und 2014. Im Mittelpunkt steht Bigby Wolf (auch bekannt als der große böse Wolf). Er ist der Sheriff einer versteckten New Yorker Gemeinde, die von Märchenfiguren bewohnt wird und Fabletown heißt. Im ersten Spiel geht Bigby einer Reihe von mysteriösen Morden auf den Grund. „The Wolf Among Us“ wurde für den Noir-Stil, die kreative Grafik und die spannende Geschichte gelobt. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

