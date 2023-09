Trick bringt Millionen von Credits in Starfield

Von: Joost Rademacher

Teilen

Trick bringt Millionen von Credits in Starfield © Bethesda Game Studios

In Starfield muss niemand mehr Geldsorgen haben. Ein Spieler hat einen Glitch entdeckt, mit dem in Minuten mehrere Millionen Credits möglich sind.

Hamburg – Starfield ist das wohl polierteste Spiel, das Bethesda bisher veröffentlicht hat. Es ist am Ende des Tages aber immer noch ein Spiel von Bethesda, also finden die Fans schon wieder Wege, Starfield aus seinen Angeln zu heben. Ein Spieler hat jetzt den wohl bisher besten Weg gefunden, in dem Sci-Fi-Rollenspiel Credits zu farmen. Mit einem einfachen Glitch kann man in wenigen Minuten mehrere Millionen verdienen.

Wie man den Glitch in Starfield nachmacht, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Starfield: 1 Million Credits in 10 Minuten – Glitch macht euch steinreich

Fans von Starfield haben in den Wochen seit Release schon so einige Wege gefunden, sich das große Geld zu erschleichen. Ein Spieler hat auf dreiste Weise ein Weltraumcasino in Starfield ausgeräumt. Andere wiederum haben sich Credits und Items durch eine magische Pfütze in Starfield verdient. Wer aber das ganz große Geld sucht, beispielsweise um ein dickes Raumschiff zu bauen, sollte auf einen neuen Glitch setzen.