TwitchCon – Messebesuch endet mit Bann und Hausverbot für bekannten deutschen Streamer

Von: Daniel Neubert

Teilen

TwitchCon – Messebesuch endet mit Bann und Hausverbot für bekannten deutschen Streamer © Instagram: SkylineTV_live/Twitch

Die TwitchCon ist das wichtigste Ereignis Streaming-Szene. Für einen Streamer ging die Messe in Amsterdam jedoch nach hinten los.

Amsterdam – Ob beim Paragliden in den Alpen oder beim Golfen mit Twitch-Star Knossi, der Streamer SkylineTVlive aka. Adam Wolke lässt sein Publikum fast an allen Aktivitäten teilhaben. Dass Twitch bei der Umsetzung von Regeln jedoch nicht immer Spaß versteht und auch mal mit zweierlei Maß misst oder über das Ziel hinausschießt, ist inzwischen nichts Neues. Auch Adam Wolke musste das jetzt am eigenen Kanal erfahren, denn die Streaming-Plattform schwang auf der TwitchCon den Bannhammer gegen den Streamer aus Frankfurt am Main.

ingame.de berichtet über die Hintergründe und weshalb der Streamer gebannt wurde.

Mehr zum Thema TwitchCon – Twitch schwingt den Bannhammer gegen bekannten deutschen Streamer

Zu Beginn der TwitchCon lief der Streamer über das Messegelände, während die Aussteller auf der Messe noch im Begriff waren, ihre Stände aufzubauen. Dann erlaubte sich der Streamer einen kleinen Scherz. Daraufhin erteilte ihm die Security Hausverbot für die TwitchCon, nahm ihm das Ticket ab und drohte ihm mit der Polizei. Darüber hinaus wurde sein Kanal für ganze 14 Tage gebannt.