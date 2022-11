Pokémon Karmesin und Purpur: Alle neuen Pokémon der 9. Generation im Überblick

Von: Joost Rademacher

Teilen

Pokémon Karmesin und Purpur: Alle neuen Pokémon der 9. Generation im Überblick © Game Freak/The Pokémon Company (Montage)

Zum Start von Pokémon Karmesin und Purpur kommen zahlreiche neue Monster in den Pokédex. Alle 103 neuen Pokémon im schnellen Überblick.

Tokio – Zum Release von Pokémon Karmesin und Purpur liegen die Augen der Fans wieder voll auf dem Pokédex. Mit jeder neuen Generation erweitert Game Freak nochmals die Auswahl an Pokémon und die beiden neuen Teile sind da keine Ausnahme. Satte 103 neue Monster tauchen in Karmesin und Purpur auf, auch wenn man nicht jedes in jeder Edition zu sehen bekommt.

Bei ingame.de sehen Sie alle neuen Pokémon in Karmesin und Purpur im Überblick.

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin und Purpur Pokédex: Alle neuen Pokémon im Überblick

Die beiden neuen Editionen sparen nicht mit frischen Knuddel-Viechern. Schon vor dem Release hatten Nintendo und Game Freak eine Reihe neuer Pokémon vorgestellt, darunter auch die Starter-Pokémon Krokel, Kwaks und Felori und ihre Entwicklungen. Zusätzlich zu diesen drei haben es aber nochmals 100 weitere Pokémon ins Spiel geschafft, sodass sich die Gesamtzahl neuer Monster auf ziemlich exakt 103 beläuft.