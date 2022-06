Unge: Neuer YouTube-Beef – A.B.K mit schweren Vorwürfen

Unge: Neuer YouTube-Beef – A.B.K mit schweren Vorwürfen © Instagram: unge

Der Frieden zwischen den YouTubern Unge und A.B.K gehört der Vergangenheit an. Nun entflammte eine neue Auseinandersetzung. Unge wird Heuchelei vorgeworfen.

Madeira, Portugal - Über der meist sonnigen Insel Madeira ziehen düstere Wolken auf. Grund dafür ist ein neues YouTube-Video von A.B.K. Das am 2. Juni veröffentlichte Werk, mit dem Titel „Unges hinterhältige Aktion“, thematisiert Unge und dessen, laut A.B.K „heuchlerischen“ Umgang mit ApoReds finanzieller Situation. Dabei geht A.B.K ins Detail und veröffentlicht sogar private Chatverläufe mit YouTuber Unge.

Die beiden YouTuber Abdelhalim „A.B.K“ Bouhmidi und Simon „Unge“ Wiefels hatten in jüngerer Vergangenheit die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Grund für die angespannte Lage war vor allem KuchenTV. Während dieser durch den Missbrauchs-Vorwurf an seiner Freundin in der Kritik stand, echauffierte sich A.B.K darüber, dass Unge sogar im Interview-Format von KuchenTV zu sehen war.