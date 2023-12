Glitch in LEGO Fortnite bringt unzählige Erfahrungspunkte

Von: Joost Rademacher

Glitch in LEGO Fortnite bringt unzählige Erfahrungspunkte © Epic Games

Der Battle Pass von Fortnite Chapter 5 bietet mehr Vielfalt denn je. Mit einem XP Glitch im LEGO Modus lässt er sich schnell vervollständigen.

Hamburg – Erst seit wenigen Tagen ist das neue LEGO Fortnite kostenlos verfügbar, aber schon jetzt erweist sich die Kollaboration für Epic Games als absoluter Volltreffer. Die Spielerzahlen des Survival-Sandbox-Spielmodus stellen die des Battle Royale zum Start voll in den Schatten. In LEGO Fortnite steckt aber noch ein unerwarteter Vorteil für Spieler. Ein XP Glitch sorgt dafür, dass man den Battle Pass in Windeseile vervollständigen kann.

Wie der XP Glitch in LEGO Fortnite funktioniert, lesen Sie hier.

Wenn man sich den Grind für den Battle Pass, kann man die Sache mit einem XP Glitch in LEGO Fortnite abkürzen. Die Aufträge des Survival-Modus sind dabei der Schlüssel. Viele der Aufgaben geben keine feste Menge an Erfahrungspunkten, sondern lassen einen sofort im Level aufsteigen.