Alle Flaschen aus 7 vs. Wild Staffel 3 im Vergleich

Von: Joost Rademacher

Alle Flaschen aus 7 vs. Wild Staffel 3 im Vergleich

Ein Behind The Scenes Video hat die Flascheninhalte der Teams in 7 vs. Wild Staffel 3 gezeigt. Diese Gegenstände für die Insel sind am beliebtesten.

Vancouver Island, Kanada – Die dritte Staffel von 7 vs. Wild hat, zumindest auf dem Papier, nicht mehr viel mit den Anfängen der Sendung zu tun. Aus sieben Teilnehmenden wurden 14, aus sieben Tagen Aussetzung wurden ebenfalls 14. Statt sieben Gegenständen gibt es jetzt unbegrenzt viele, solange sie in eine 1L-Flasche passen. Lange waren die Flaschen der Teams in der Survival-Show ein Rätsel, jetzt sind sie enthüllt worden.

Hier finden Sie alle Flaschen der Teams in 7 vs. Wild im Vergleich.

Selbst nach der Ausstrahlung der ersten neuen Folgen von 7 vs. Wild war für viele Fans lange nicht bekannt, was genau eigentlich in den Flaschen der Teams steckte. Nach langem Rätselraten hat eine aktuelle Folge der „Behind the Scenes“-Reihe bei YouTube endlich die Antworten gegeben. Dennoch waren viele Fans nicht zufrieden mit der Vorstellung der Flaschen in 7 vs. Wild. Also haben einige sich die Gegenstände noch einmal in Eigenregie genauer angeschaut.