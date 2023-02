Hogwarts Legacy: Wasserwegerich finden – Dieser Händler verkauft Alraunen und Venemosa

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Wasserwegerich finden – Dieser Händler verkauft Alraunen und Venemosa © Warner Bros. Games (Montage)

In Hogwarts Legacy verkauft der Laden Wasserwegerich und Knollenblätterpilze wichtige Zutaten. So findet man den Händler für Venemosa Tentacula und Alraunen.

Hamburg – Das Sammeln und Kaufen von Trankzutaten ist ein regelmäßiger Zeitvertreib in Hogwarts Legacy, wenn man die Geschichte vorantreiben will. Alraunen und Venemosa Tentacula sind zwei dieser Zutaten, die man öfter im Spiel braucht. Es gibt aber nur einen Laden in Hogwarts Legacy, der beides verkaufen kann: Wasserwegerich und Knollenblätterpilze.

Wo man den Händler in Hogwarts Legacy finden kann, zeigt ingame.de.

Beide dieser Trankzutaten sind relativ früh im Spiel schon wichtig, wenn Professor Garlick dem Spieler eine Nachricht mit einer Nebenaufgabe zukommen lässt. Diese Aufgabe sollte man nicht vernachlässigen, da man als Belohnung den Zauber Wingardium Leviosa erhaltet, der einen das ganze Spiel über begleiten wird. Für diese Aufgabe soll man schließlich Venemosa Tentacula und Alraunen beschaffen.