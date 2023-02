Pokémon GO: Zwei begrenzte Forschungen zum Valentins-Event angekündigt

Von: Philipp Hansen

Teilen

Pokémon GO: Zwei Begrenzte Forschungen zum Valentins-Event nicht verpassen © Niantic (Montage)

In Pokémon GO lohnt sich das Wochenende richtig. Zwei begrenzte Forschungen kommen kostenlos und haben starke Boni für alle Trainer im Gepäck.

San Francisco – Das Valentinstag-Event in Pokémon GO läuft am Wochenende zu Hochtouren auf. Gleich zwei kostenlose Events sollen euch den 11. und 12. Februar versüßen. Zwei Pokémon können dank begrenzten Forschungen als Shiny gefangen werden: Liebiskus und Vulpix. Es gibt eine Event-exklusive Attacke und seltene Items wie Top-Lade-TMs sowie ordentlich Sternenstaub.

ingame.de listet alle Forschungen und Belohnungen von Pokémon Go auf:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Neue begrenzte Forschung mit 2 seltenen Shinys – Events nicht verpassen

Der Valentinstag, der dann am 14. Februar endet, ist bei Weitem nicht das einzige große Event, das im Februar in Pokémon GO ansteht. Trainer könnt diesen Monat noch viele weitere Aktionen, Raids und Raid-Stunden und Rampenlichtstunden mitmachen. Auf ingame.de gibt es die komplette Monatsübersicht für Februar 2023 in Pokémon GO.