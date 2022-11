Pokémon GO: Miltank beim Kampftag – So nutzt man das Event voll aus

Von: Josh Großmann

Pokémon GO: Miltank beim Kampftag – So nutzt man das Event voll aus © Pokémon Company / Gamefreak

In Pokémon steht der Kampftag mit Miltank bevor. Bei diesem Event dreht sich alles um Kämpfe gegen andere Trainer. Hier sind alle Bonis und Belohnungen.

San Francisco, Kalifornien – In der derzeitigen Kampfliga-Saison von Pokémon GO bringt Niantic nun den zweiten Kampftag. Dieses Mal dreht sich alles um das Milchkuh-Pokémon Miltank und PVP-Kämpfe. Dabei winken den fleißigen Trainern wieder ordentlich Belohnungen, wenn man sich clever anstellt. Hier sind alle Boni und Belohnungen beim Event und wie man ein Shiny Miltank beim Kampftag bekommen kann.

ingame.de präsentiert den Kampftag mit Miltank in Pokémon GO sowie alle Boni und Belohnungen.

In Pokémon GO dreht sich derzeit alles um die Kampfliga, in der man gegen andere Spieler antritt. An speziellen Kampftagen bringt Niantic kleine Events, bei denen man richtig abstauben kann. Mit Boni auf Kämpfe und Sternenstaub kann man seine Sammlung vergrößern und sich auf größere Events vorbereiten. Hier sind einige Tipps, wie man das meiste aus dem Kampftag mit Miltank herausholen kann.