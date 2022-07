7 vs. Wild als Star-Schmiede – So profitieren die Teilnehmer

Von: Janik Boeck

Teilen

7 vs Wild Staffel 2: Die Star-Schmiede wird wieder angefacht © YouTube: Fritz Meinecke / Unsplash

7 vs. Wild Staffel 2 befindet sich in der Planung. Beim ersten Abenteuer machten alle Teilnehmer ein dickes Abo-Plus raus. Ist auch Staffel 2 eine Star-Schmiede?

Hamburg – Ende des Jahres soll Staffel 2 von 7 vs. Wild auf YouTube erscheinen. Nachdem das erste Abenteuer in der schwedischen Wildnis Millionen Zuschauer an den Bildschirm fesselte, lechzen die Fans nach mehr. Das lässt Erfinder und Teilnehmer Fritz Meinecke sich natürlich nicht zweimal sagen. In der ersten Staffel verzeichneten alle Teilnehmer starken Wachstum, was die Zahlen der Abonnenten anging. Wird auch Staffel 2 von 7 vs. Wild zur Star-Schmiede?

ingame.de zeigt, wie viele Abos die Teilnehmer durch die Teilnahme schon gewinnen konnten.

Es lassen sich keine Exakten Daten auswerten, die bis auf das letzte Abo zutreffend sind. Diese Zahlen haben lediglich die Besitzer der jeweiligen Accounts. Es gibt allerdings Tracking-Seiten, die dennoch relativ zuverlässig sind.