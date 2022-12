7 vs Wild: Dieses Video gilt als angesagtestes Video auf YouTube 2022

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Survival-Show auf YouTube-Thron – Diese Folge ist angesagtestes Video 2022 © 7 vs. Wild/YouTube/pixabay (Montage)

7 vs. Wild feiert Erfolge. Eine Folge der YouTube-Survival Show wird auf der Videoplattform sogar zum angesagtesten Video 2022 gekürt.

Hamburg – Die Strapazen im Dschungel von Panama zahlen sich aus. Die zweite Staffel von 7 vs. Wild wird wieder millionenfach geklickt und Fans warten sehnsüchtig auf die neusten Updates von Knossi und Co. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht jeden Mittwoch und Samstag gespannt vor dem Fernseher sitzt und das YouTube-Dschungelcamp verfolgt. Kein Wunder also, dass eine Folge der Survival-Show von YouTube jetzt sogar zum angesagtesten Video 2022 gekürt wurde.

ingame.de verrät alles zur Auszeichnung von 7 vs. Wild auf YouTube.

Schon die erste Staffel von 7 vs. Wild war für Fritz Meinecke ein voller Erfolg. Selbst Zuschauer, die eigentlich nichts mit Survival am Hut haben, wollten die Strapazen der Teilnehmer im kalten Wald von Schweden sehen. Für die Fortsetzung überlegte sich der Seriengründer allerdings etwas Besonderes. Diesmal ging es für die Kandidaten nämlich in den panamaischen Dschungel und dieses Konzept ging voll auf.