7 vs. Wild: Großes Finale fällt bei Fans durch – Das kam Zuschauern zu kurz

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Großes Finale schlägt ein – Fans reden trotzdem von „schlechtester Folge“ © 7 vs. Wild

7 vs. Wild Staffel 2 wurde mit einem großen Finale beendet. Vom Abschluss der Survival-Show sind allerdings nicht alle Fans überzeugt.

San José, Panama – Seit Anfang November konnten Fans die Teilnehmer von 7 vs. Wild während ihrer Zeit im panamaischen Dschungel begleiten. Dabei bekamen die Zuschauer ehrliche und ungeschönte Einblicke in die Gefühlslagen ihrer Favoriten. Die Erwartungen an das große Finale der Staffel waren also dementsprechend hoch. Für einige Fans wirkte die letzte Folge allerdings nur lieblos zusammengeschustert.

Der Gewinner von 7 vs. Wild steht fest. Ottogerd Karasch hat es geschafft in den verschiedenen Tageschallenges die meisten Punkte zu sammeln und somit „King of the Jungle“ zu werden. Ottos Sieg wurde für einige Fans allerdings nicht gebührend genug gefeiert. Und obwohl die letzte Folge der zweiten Staffel schon nach zwölf Stunden über zwei Millionen Klicks und 226.000 Likes hat, wird das große Finale hart kritisiert.