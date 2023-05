7 vs. Wild: Papaplatte und Reeze in Staffel 3 – Twitch-Stars sollen Nachrücken

Von: Daniel Neubert

7 vs. Wild Staffel 3: Papaplatte © YouTube: 7 vs. Wild / IMAGO: Gartner (Montage)

Die Streamer Papaplatte und Reeze sollen an der 3. Staffel von 7 vs. Wild teilnehmen. Die Influencer wurden von Fritz Meinecke live im Stream angerufen.

Madeira – Eigentlich sollte es ein entspannter IRL-Stream von Papaplatte, Reeze und LetsHugo aus Madeira werden. Während die 3 Twitch-Streamer im Restaurant saßen, klingelte aber plötzlich das Telefon und Fritz Meinecke meldete sich. Der Produzent der Survival-Show sprach eine Nominierung der beiden Streamer für 7 vs. Wild aus. Papaplatte und Reeze sollen das erste Nachrücker-Team für die 3. Staffel werden.

Der Streamer Papaplatte verbringt aktuell zusammen mit Twitch-Kollege Reeze eine Auszeit auf Madeira. In seinem IRL-Stream klingelte jedoch das Telefon von Papaplatte der sichtlich überrascht den Namen von Fritz Meinecke auf dem Display las. Der Produzent des erfolgreichen Survival-Formates 7 vs. Wild hatte nur eine wichtige Frage an die beiden Streamer: „Machen wir es kurz und knapp: Habt ihr Bock?“