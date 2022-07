7 vs. Wild Staffel 2: Diese Gegenstände dürfen mit – Nicht jeder bekommt sieben

Von: Aileen Udowenko

Teilen

7 vs. Wild Staffel 2: Diese Gegenstände dürfen mit – Nicht jeder bekommt sieben © Unsplash / YouTube: Fritz Meinecke

Fritz Meinecke veröffentlicht alle Gegenstände für die zweite Staffel 7 vs. Wild. Doch nicht jede Teilnehmer darf sieben auswählen.

Magdeburg – Für die Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild geht es schon bald in den Dschungel. Um sieben Tage auf der tropischen Insel zu überleben, können die Kandidaten ein paar Hilfsmittel mitnehmen. Damit es dabei nicht zu unfair wird, hat Fritz Meinecke mit seinem Team eine Liste erstellt, in der alle erlaubten Gegenstände aufgeführt sind. Doch in der zweiten Staffel gibt es eine Besonderheit, denn nicht alle Kandidaten dürfen dieses Mal sieben Dinge mit in den Dschungel nehmen. Für einige wird es sogar nur ein Gegenstand in den Koffer schaffen.

ingame.de erklärt alles Rund um die Gegenstände in 7 vs. Wild Staffel 2.

Mehr zum Thema 7 vs. Wild Staffel 2: Favoriten werden schon vor Beginn bestraft

Dieses Mal wird es allerdings nicht für jeden Teilnehmer sieben Gegenstände geben. Fritz Meinecke hatte die Kandidaten von 7 vs. Wild im Vorfeld dazu aufgefordert, sich in eine Tierlist einzuordnen. Und wie es scheint auch nicht aus Spaß. Denn für diese Staffel heißt es, desto besser man sich bewertet hat, desto weniger Gegenstände darf man mit auf die tropische Insel nehmen. Dadurch gehen einige Kandidaten fast leer aus.