7 vs Wild Staffel 2: Knossi holt sich Survival-Experten als Unterstützung

Von: Aileen Udowenko

7 vs Wild Staffel 2: Knossi holt sich Survival-Experten als Unterstützung © Chris Emil Janßen/Imago/Fritz Meinecke/Unsplash (Montage)

Nach den Änderungen am Regelwerk von 7 vs. Wild wirkte Knossi etwas unsicher. Ein Survival-Experte gibt ihm jetzt wertvolle Tipps.

Baden-Baden – Es dauert nicht mehr lange bis zum Start von 7 vs. Wild Staffel 2. Schon im August beginnen die Dreharbeiten für die Teilnehmer. Ab dann müssen die Kandidaten sieben Tage lang in kompletter Isolation im Dschungel überleben. Knossi hatte schon im Vorfeld Bedenken zu seiner Teilnahme geäußert. Da er wohl der Kandidat mit der geringsten Survival-Erfahrung ist, holt er sich nun aber einen Experten an seine Seite. Dieser soll ihn bestens auf die Zeit im Dschungel vorbereiten. Und dafür scheint sein Trainer auch bestens geeignet, denn dieser war bereits selber Kandidat bei 7 vs. Wild.

Für Martin ist ein Tarp unabdingbar, da die zweite Staffel von 7 vs. Wild im Dschungel während der Regenzeit aufgezeichnet wird. Laut dem Survival-Experten bedeutet das, Knossi muss sich auf 30 bis 40 Liter an Regen pro Quadratmeter und pro Stunde einstellen. Dass er dabei trocken bleibt, ist wichtig, damit der Streamer nicht zu stark friert.