7 vs. Wild Staffel 2: Party zum Finale in weniger als 2 Stunden ausverkauf – Rekord

Von: Joost Rademacher

7 vs. Wild Staffel 2: Party zum Finale in weniger als 2 Stunden ausverkauf – Rekord © 7 vs. Wild/Unsplash (Montage)

Fritz Meinecke und die Teilnehmer von 7 vs. Wild beenden Staffel 2 mit einer großen Party. Die Tickets für das Event waren in Rekordzeit ausverkauft.

Saarbrücken – Schon seit November ist ganz Deutschland im Bann der zweiten Staffel von 7 vs. Wild. Allmählich nähert sich das Survival-Event in Panama dem Ende zu, aber Fritz Meinecke, Knossi und die übrigen Teilnehmer haben noch einen großen Plan zum Abschluss. Am Release der letzten Folge von Staffel 2 soll eine große Party im Club mit der ganzen Crew von 7 vs. Wild steigen. Der Vorverkauf der Tickets für diese Abschlussparty ist schon gestartet – und hat einen völlig neuen Rekord aufgestellt.

7 vs. Wild Staffel 2 ist schon bei der 14. Folge. Bei insgesamt 16 Folgen geht das Event also schon stramm auf sein Ende zu. Bei dem absolut enormen Erfolg der Show (jede Folge hat mehrere Millionen Aufrufe) ist aber ausgeschlossen, dass Fritz Meinecke und der übrige Cast die Staffel einfach so zu Ende gehen lassen. Über Instagram kam am 20. Dezember 2022 die Ankündigung, dass zum Ende von 7 vs. Wild eine große Party in Saarbrücken stattfinden solle, mit den Teilnehmern und Fans.