7 vs. Wild: Survival-Show von Fritz Meinecke – Wo gibt es die neuen Folgen?

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Wo kann man die Survival-Show schauen? Hier findet ihr die neuen Folgen © 7 vs. Wild/unsplash/YouTube (Montage)

7 vs. Wild findet diesmal im Dschungel von Panama statt. Wir verraten euch, wo ihr die neuen Folgen der Survival-Show direkt nach Erscheinen sehen könnt.

Panama – 7 vs. Wild geht in die zweite Runde und diesmal werden die Kandidaten auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Vom ehemaligen Fallschirmjäger bis zum Twitch-Star ist in der zweiten Staffel alles vertreten und es stellt sich die Frage – Wer hat das Zeug, der nächste Robinson Crusoe zu werden? Die Antwort darauf erhalten Fans allerdings erst Ende Dezember, bis dahin können sich Zuschauer aber jede Woche auf zwei neue Folgen der Survival-Show freuen.

ingame.de verrät, wo 7 vs. Wild geschaut werden kann.

7 vs. Wild kommt ganz ohne eine große Fernsehproduktion aus, sondern wird von einem kleinen Team auf realisiert. Und das auch mehr als erfolgreich, denn die aktuellen Folgen der zweiten Staffel werden wieder millionenfach geklickt. Fans erwarten jede Woche gleich zwei neue Episoden der Survival Show.