7 vs. Wild: Wieder Team wegen Wasser raus?

Von: Florian Menzel

Drucken Teilen

7 vs Wild Staffel 3: Alle Teilnehmer – Team Papaplatte und Reeze © YouTube: 7 vs. Wild

Am Ende von Folge 9 von 7 vs. Wild Staffel 3 wird klar, dass bereits das nächste Team abbrechen muss. Könnte auch hier wieder das Trinkwasser der Auslöser sein?

Vancouver Island, Kanada – Der vierte Tag geht für die Teilnehmer auf Vancouver Island vorbei. Die Energielosigkeit ist fast allen Teams von 7 vs. Wild stark anzumerken. Hier und da spielen die Beine, Arme und der Kopf manchmal nicht mehr so richtig mit. Es fehlt an Essen und bei einigen Kandidaten ist auch das Wasser knapp. Dann kommt es so, wie es kommen musste: Ein Team kann nicht weiter machen und es klingelt in der Zentrale. Könnte dabei, wie beim ersten Team, auch hier Wasser wieder eine größere Rolle spielen?

ingame.de verrät Ihnen, welches Team wahrscheinlich nächste Folge gehen muss.

Nach dem das erste Team schon wegen Mangel an Trinkmöglichkeiten abbrechen musste, könnte es wieder soweit sein. Papaplatte und Reeze haben kaum noch Chlortabletten. Jetzt haben sie ungefiltert versucht das Moorwasser zu trinken. Das ging aber gar nicht gut aus. Auch die Naturensöhne sind mit der Energie am Ende.