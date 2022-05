Warzone 2: Erster Gameplay-Leak – So sieht das neue Battle Royale aus

Erstes Gameplay aus Warzone 2 wurde geleakt. Momentan kursiert ein Clip zum neuen Battle Royale. Wir werfen einen Blick auf das geleakte Gameplay von Warzone 2.

Santa Monica, Kalifornien – Es ist endlich so weit. Fans können anscheinend den ersten Blick auf Gameplay aus Warzone 2 werfen. Das neue Battle Royale von Activision schlägt schon lange vor einem Release große Wellen in der Community. Nun kam der erste Leak zum Gameplay des Nachfolgers von Warzone. Wie Warzone 2 vermutlich aussehen wird, verrät ingame.de von IPPEN.MEDIA.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2 (noch nicht offiziell bestätigt) Release 2023 (noch nicht offiziell bestätigt) Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC (noch nicht offiziell bestätigt) Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Warzone 2: Gameplay-Leak zeigt erste Bilder – So sieht das Battle Royale aus

Woher stammt die Information? Das geleakte Gameplay von Warzone 2 stammt von Twitter. Dort postete es der Insider Tom Henderson – seinerseits eine bekannte Größe der Leaker-Szene und bewährter Branchen-Insider. Kürzlich meldete er sich auch zu einem verwirrenden Leak zu Warzone 2. Schon kurz nachdem Henderson den zehnsekündigen Clip veröffentlichte, wurde dieser jedoch vom Urheber entfernt. In den Kommentaren unter einem späteren Tweet teilte jemand das Video jedoch erneut.

Was ist zu sehen? Der Clip zeigt nicht viel Gameplay von Warzone 2. Lediglich eine Animation zum Nachladen und eine zum Betrachten der Waffe sind zu sehen. Auch zur Grafik lässt sich noch nicht viel sagen, da die Bildqualität schlecht ist. Es ist aber zu erahnen, dass Warzone 2 in Sachen Grafik an Modern Warfare 2019 angelehnt ist. Die Map scheint etwas urbaner zu sein als Caldera. Map-Leaks zu Warzone 2 deuteten bereits im Vorfeld auf diesen Umstand hin.

Von wann stammt das Gameplay aus Warzone 2? Auch dazu hat Tom Henderson Informationen. Ihm zufolge stammt das geleakte Gameplay aus November oder Dezember 2021. Die gezeigten Szenen sind also schon mindestens ein halbes Jahr alt und repräsentieren nicht den aktuellen Entwicklungsstand.

Henderson schreibt dazu auf Twitter: „sieht ziemlich gut aus für ein Spiel, das noch ein Jahr Entwicklungszeit hat“. Fans vermuten aufgrund dieser Äußerung einen Release von Warzone 2 im Herbst 2022. Das lässt sich bisher nicht bestätigen, würde aber nahelegen, dass es Hand in Hand mit dem neuen CoD: Modern Warfare 2 erscheint.