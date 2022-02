Warzone 2: Activision bestätigt Entwicklung gegenüber Streamer – Ankündigung heute

Von: Janik Boeck

Warzone 2 kommt. Herausgeber Activision hat das anscheinend einigen Influencern gegenüber schon bestätigt. Eine offizielle Ankündigung heute Abend erwartet.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone* scheint aus den Problemen nicht mehr herauszukommen. Doch Rettung scheint in Sicht: Warzone 2. Was lange nur auf Leaks und Gerüchten beruhte, wird vermutlich langsam Realität. Aus kryptischen Tweets von Insider*innen und Streamer*innen aus der „Call of Duty*“-Szene geht hervor, dass Warzone 2 ihnen gegenüber bereits offiziell bestätigt wurde. Die Ankündigung von Warzone 2 plant Activision* angeblich für heute, den 11. Februar 2022.

ingame.de verrät, wann die Ankündigung für Warzone 2 erwartet wird*

Die Roadmap für Season 2 von Warzone ist kaum veröffentlicht, da bahnen sich die nächsten spannenden Neuigkeiten an. Warzone 2 wird laut Leak heute, am 11.02.22, angekündigt. Der Leak zu einer möglichen Ankündigung von Warzone 2 stammt von mehreren Insidern. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.