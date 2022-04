Warzone: Cheat-Anbieter beklaut angeblich Kunden – nutzt Rechner für Bitcoin-Mining

Von: Janik Boeck

Warzone: Cheat-Anbieter beklaut scheinbar heimlich Kunden © Call of Duty

Cheats sind immer eine verwegene Sache. Ehrliche Spieler werden stets betrogen. Ein Cheat-Anbieter zockt aber scheinbar auch die eigenen Kunden ab.

Santa Monica, Kalifornien – In Multiplayer-Spielen sind Cheats eine lästige Angelegenheit. Wer ein Spiel fair und ehrlich spielen will, wird dabei immer um das Spielerlebnis betrogen. In Warzone überschattete das Problem lange Zeit alles. Nachdem Ricochet – die Anti-Cheat-Software von Activision – ausgerollt wurde, wurde die Situation zusehends besser. Nun macht ein Cheat-Anbieter erneut auf sich aufmerksam. Diesmal allerdings, weil er scheinbar die eigenen Kunden schamlos abzockt und ihnen Geld klaut.

ingame.de verrät, was es mit dem Cheat-Anbieter auf sich hat, der scheinbar Kunden beklaut.

Die Information stammt von Mavriq, einem Content Creator für NYSL. Dieser veröffentlichte am Sonntag, dem 24. April, zwei Bilder auf Twitter, in denen der Verdacht erweckt wird, dass ein Cheat-Anbieter für Warzone Kunden über den Tisch zieht.