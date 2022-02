Warzone: Diamatti-Setup vom CoD-Profi – so wird die Pistole richtig stark

Von: Janik Boeck

Warzone: Gewehre waren gestern – die Diamatti ist richtig stark © Activision (Montage)

In Warzone fallen Pistolen auf der Suche nach starken Waffen oft nicht auf. Die Diamatti muss sich jedoch keineswegs verstecken. Mit diesem Setup ist sie stark.

Santa Monica, Kalifornien – Pistolen sind in Warzone* gerne unterschätzte Schießeisen. Wenn es um die stärkste Waffe im Battle Royale von Activision* geht, werden zuerst immer LMGs, Sturmgewehre oder SMGs genannt. Die Diamatti, eine Pistole aus Black Ops Cold War*, muss sich allerdings keineswegs verstecken. Sie hält im kostenlosen Call of Duty* problemlos mit den Schwergewichten mit.

ingame.de verrät, mit welchem Setup die Diamatti auch als Pistole in Warzone richtig stark wird.*

Das Diamatti-Setup stammt von einem CoD-Profi aus dem FaZe-Clan namens Booya. In einem YouTube-Video zeigte er vor Kurzem, was die Waffe in Warzone drauf hat, wenn man mit ihr umzugehen weiß. Er spielte sie auf der beliebten Map Rebirth Island, welche in Season 2 endgültig verschwinden könnte. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.