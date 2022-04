Warzone: Die besten SMGs in Season 2 Reloaded – Diese Waffen lassen es krachen

Von: Janik Boeck

Warzone: Die Meta-SMGs in Season 2 Reloaded lassen es krachen © Activision (Montage)

In Warzone sind SMGs eine extrem beliebte Waffenklasse. In Season 2 Reloaded haben sich einige neue Maschinenpistolen in die Meta geschlichen. Das sind die besten.

Santa Monica, Kalifornien – SMGs sind extrem beliebte Waffen in Warzone*. Die kleinen Bleispritzen überzeugen durch eine hohe Feuerrate und Mobilität. Im Battle Royale von Activision* sind sie daher gefürchtete Werkzeuge im Kampf auf kurze Distanzen. Auch in Season 2 Reloaded sind SMGs extrem stark. Vor allem auf Rebirth Island dominieren sie.

ingame.de verrät, welche SMGs in Season 2 Reloaded von Warzone die Meta dominieren.*

Die Setups für die Meta-SMGs in Season 2 Reloaded von Warzone stammen vom YouTuber Frizzeyes. In einem Video zeigte er die seiner Meinung nach besten Maschinenpistolen für die Warzone-Meta und empfahl sie vor allem für Rebirth Island. Auf der kleineren Map sind SMGs insgesamt extrem stark. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.